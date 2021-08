Kaag: zeker dat we niet alle gegadigden uit Afghanistan kunnen evacueren

Minister Kaag denkt dat er "een grote zekerheid" is dat Nederland niet alle mensen uit Afghanistan kan evacueren, die het kabinet wil. Ze zei vanochtend dat de lijsten met mensen die zich aanmelden nog steeds groeien. Ze voegde eraan toe dat er veel meer Nederlanders in Afghanistan zijn dan bekend was en ook dan je zou veronderstellen. "Er is al sinds jaar en dag een heel streng negatief reisadvies om naar Afghanistan te gaan", benadrukte ze.

De demissionaire minister van Buitenlandse Zaken zei dat de chaos rondom het vliegveld van Kabul steeds groter wordt, omdat bij velen de paniek is toegeslagen. Volgens Kaag doet het kabinet er samen met vooral de Duitsers en de Britten "tegen de klok in" alles aan om zoveel mogelijk mensen naar het vliegveld te krijgen: "Elk individu dat we kunnen redden, daar staan we voor."

Evacuaties versnellen

Kaag zei ook dat ze samen met andere bondgenoten probeert de evacuaties uit Afghanistan te versnellen, nu de Amerikaanse president Biden vasthoudt aan vertrek van de Amerikaanse militairen op 31 augustus. Het kabinet overlegt met de bondgenoten hoe het ook na 31 augustus bijstand kan blijven bieden.

Volgens Kaag heeft Nederland tot nu 1200 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. "We hebben ook een groot aantal mensen op de luchthaven kunnen krijgen met de bus, maar wel met heel veel problemen", verduidelijkte de minister.