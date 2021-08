'Weer druk in het najaar op IC's door corona, terwijl verpleegkundigen weglopen'

Bij grote ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar meer IC-verpleegkundigen vertrokken dan erbij kwamen. Dat kan het komend najaar opnieuw tot een ontwrichting van de zorg leiden, als het aantal coronapatiënten toeneemt.

De Volkskrant maakte een rondgang langs veertien grote ziekenhuizen. Het Amsterdam UMC krijgt zo'n twintig fulltimeplekken niet ingevuld, de Noordwest Ziekenhuisgroep in Noord-Holland zoekt nog tien IC-verpleegkundigen, net als het Medisch Spectrum Twente.

Het gevolg is dat ziekenhuizen minder IC-bedden beschikbaar hebben. Zo heeft het UMC Groningen acht bedden minder dan vorig jaar, terwijl het er zes meer had willen hebben.

Keuzes maken

Intensivist Diederik Gommers maakt zich daar zorgen over, ook omdat het aantal coronabesmettingen op de IC's hoger is dan vorig jaar. "Precies een jaar geleden op 24 augustus hadden we 41 patiënten op de IC liggen en nu 230", zei hij in het tv-programma Op1.

Gommers wijt de toename van het aantal besmettingen aan de deltavariant. Ondanks de vaccinaties raken meer mensen besmet dan vorig jaar, toen er nog geen vaccin was.

Meer verpleegkundigen opleiden helpt onvoldoende, omdat de uitstroom ook toeneemt, stelt ook hij vast. "Mensen zeggen: dit is niet meer mijn vak. De rek is eruit."

Volgens Gommers moeten we ermee leven dat coronapatiënten constant een groot beslag op de IC's leggen, terwijl het de bedoeling was dat de uitgestelde zorg zou worden ingelopen.

"Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Kunnen we ongestraft maar operaties blijven uitstellen, of moeten we toch zeggen: dit is de capaciteit van de intensive care in Nederland?"

Als hij zou moeten kiezen tussen het behandelen van één coronapatiënt en het behandelen van acht mensen die een openhartoperatie moeten ondergaan, kiest hij voor de acht hartpatiënten. Maar dat is een keuze die de maatschappij als geheel moet maken, zegt Gommers.