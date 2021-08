Eerste Nederlandse goud op Paralympische Spelen naar baanwielrenner Bangma

Bangma en Bos lieten eerder op de dag al zien in blakende vorm te verkeren door zich met een wereldrecord te plaatsen voor de finale. De twee klokten als eerste tandem ooit een tijd onder de vier minuten, 3.59,470.

De race was al na 3.400 meter voorbij toen de blinde Bangma en Bos hun rivalen inhaalden.

Baanwielrenner Tristan Bangma heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio de eerste gouden medaille voor Nederland in de wacht gesleept. De 23-jarige Bangma versloeg op de vier kilometer achtervolging samen met zijn piloot Patrick Bos op de tandem het Britse duo Stephen Bate/Adam Duggleby.

In de finale was het verschil al snel gemaakt: na enkele ronden hadden de Nederlanders al een flinke voorsprong op de Britten. Op de helft van de race was dat opgelopen tot bijna drie seconden waarna het niet lang meer duurde voordat de Britten werden overvleugeld.

Het is voor Bangma zijn tweede paralympische gouden medaille. In Rio de Janeiro veroverde hij samen met Teun Mulder goud op de een kilometer tijdrit.