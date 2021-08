'Real Madrid maakt werk van Mbappé en biedt 160 miljoen'

Real Madrid doet er alles aan om Kylian Mbappé nog deze zomer naar de Spaanse hoofdstad te halen. Volgens de Franse en Spaanse media heeft de 'Koninklijke' een bod van 160 miljoen euro neergelegd bij Paris Saint-Germain.

De 22-jarige Mbappé heeft een contract voor nog maar één seizoen in Parijs. Zijn huidige werkgever heeft al meerdere pogingen gedaan om dat contract te verlengen. Vooralsnog wil de wereldkampioen van 2018 daar nog niet aan, ook niet nu Lionel Messi is verhuisd naar PSG.

'Geen excuses'

Eerder liet PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi tijdens de presentatie van Messi nog weten dat Mbappé "geen excuses" heeft om de club te verlaten.

"Kylian is een Parijzenaar, hij is heel strijdlustig", zei Al Khelaifi, "Hij zei dat hij een competitief elftal wilde. Nu is er niemand competitiever dan wij. Hij heeft dus geen reden om iets anders te doen dan te blijven."

Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is en dat hij ooit het witte shirt van de club wil dragen.