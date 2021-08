Chievo Verona vindt geen koper en verdwijnt uit het Italiaanse profvoetbal

De Italiaanse voetbalclub Chievo Verona verdwijnt na 35 jaar uit het profvoetbal. Een laatste reddingsoperatie is mislukt. "De club heeft ernstige financiële problemen en is er niet in geslaagd om een koper te vinden", meldt het stadsbestuur.

Chievo Verona werd vorig jaar nog achtste in de Serie B, maar degradeerde eind juli administratief naar de Serie D. De club had tot dinsdag de tijd om een nieuwe koper aan te trekken en zijn toetreding tot de competitie zo te valideren.

Chievo speelde tussen 2001 en 20019 bijna onafgebroken in de Serie A. In die jaren behaalde de club onder ander de voorronde van de Champions League en de UEFA-Cup.

Chievo 1929

Voormalig sterspeler en aanvoerder Sergio Pellissier heeft de naam FC Chievo 1929, het jaar waarin de club werd opgericht, laten registreren. Hij hoopt dat er ooit nog een nieuwe start kan worden gemaakt, om te beginnen met een paar jeugdteams.

"Dit is een van de treurigste dagen uit mijn leven. Ik heb alles geprobeerd en ik hoopte echt dat het me zou lukken om dit fantastische verhaal voort te zetten. Helaas is het me niet gelukt om een nieuwe sponsor te vinden," treurt Pellissier, die 517 keer in actie kwam voor Chievo en 139 keer scoorde.