Wekdienst Tokio: Rolstoelbasketbalsters langs kampioen VS, finale voor zwemster Zijderveld

Wekdienst Tokio - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Op de eerste wedstrijddag van de Paralympische Spelen zijn er meteen wat Nederlandse successen gevierd. Tristan Bangma haalde de eerste gouden medaille voor Nederland binnen, in het zwembad haalde Chantalle Zijderveld de finale en de Nederlandse rolstoelbasketbalsters begonnen met een klinkende zege op de Verenigde Staten, paralympisch kampioen van Rio.

Rolstoelbasketbalsters maken verschil in laatste kwart De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn prima begonnen aan hun paralympisch toernooi. De Europees- en wereldkampioen was in Tokio met 68-58 te sterk voor de Verenigde Staten, de paralympisch kampioen van 2016. De ploegen waren lange tijd aan elkaar gewaagd en na drie kwarten was de marge twee punten in het voordeel van de VS.

Bo Kramer in actie tegen de VS - Reuters

De formatie van bondscoach Gertjan van der Linden sloeg in het laatste kwart van tien minuten echter hard toe. Bij een stand van 54-54 schoot Oranje uit z'n slof en had het niet veel later een voorsprong van twaalf punten. Bo Kramer en Mariska Beijer trokken de kar bij Oranje, de nummer drie van de vorige Spelen, met respectievelijk 20 en 28 punten.

Goud voor baanwielrenner Bangma Bij het baanwielrennen maakte Tristan Bangma zijn favorietenrol waar door goud te pakken op de vier kilometer achtervolging. De blinde atleet en Patrick Bos waren in de kwalificatie al het eerste duo dat ooit op de tandem onder de vier minuten wist te rijden, 3.59,470.

In de finale namen Bangma en Bos het op tegen het Britse duo Stephen Bate/Adam Duggleby. Na enkele ronden hadden de Nederlanders al een flinke voorsprong op de Britten. Op de helft van de race was dat opgelopen tot bijna drie seconden waarna het niet lang meer duurde voordat de Britten werden overvleugeld. Bangma pakte vijf jaar geleden in Rio goud op de een kilometer achtervolging, toen samen met Teun Mulder. Geen succes Ter Schure, Norbruis en Groot Vincent ter Schure en Timo Fransen kwamen in de kwalificaties net tekort voor de strijd om het brons. Zij eindigen als vijfde. Alyda Norbruis en Caroline Groot slaagden er niet in zich te plaatsen voor de strijd om de medailles op de drie kilometer achtervolging. Norbruis eindigde als twaalfde in de C3-klasse, Groot werd achtste in de C5-klasse. Norbruis en Groot komen later deze Spelen nog in actie op de 500 meter tijdrit. De afstand waar Norbruis in Rio goud haalde en Groot vorig jaar wereldkampioen werd.

Zijderveld naar finale In het zwembad kwamen drie Nederlanders in actie. Chantalle Zijderveld (S10) had daarbij het meeste succes. Zij tikte in haar serie als eerste aan en ging uiteindelijk met de derde tijd door naar de finale van de 50 meter vrije slag. Die finale zwemt ze rond 12.13 uur en is hier live te zien. Bij de mannen wisten Querijn Hensen (50 meter vrij, S10) en Marc Evers (100 meter vlinderslag, S14) zich niet voor de finales te plaatsen.

Tafeltennis Frederique Hoof begon haar tafeltennistoernooi met een 3-1 nederlaag tegen de Française Thu Kamkasomphou. De 20-jarige Brabantse verloor de eerste twee games, knokte zich knap naar winst in de derde, maar was in de vierde game kansloos, 2-11. Titelverdedigster Kelly van Zon komt later vandaag (09.40 uur) in actie voor haar eerste wedstrijd tegen de Mexicaanse Claudia Perez Villalba. Die wedstrijd is hier live te zien.