Wekdienst 25/8: Overvallers waardetransport voor rechter • Paralympische Spelen begonnen

Goedemorgen! De overval op een waardetransport en de wildwesttaferelen die daarop volgden in het dorp Broek in Waterland worden vandaag voor het eerst besproken in de rechtbank; er staan drie verdachten voor het hekje. De Paralympische Spelen zijn na de openingsceremonie van gisteren nu echt begonnen.

Het weer: Op de koudste plekken is er vanochtend vroeg kans op mist. Overdag eerst zon, later vanuit het noorden meer bewolking, en het wordt 19 tot 22 graden. Onder de bewolking is het frisser.

De zes verdachten van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord staan voor het eerst voor de rechter. Tijdens de wilde achtervolging afgelopen mei schoten de overvallers met automatische wapens op agenten. In het nabijgelegen Broek in Waterland werden arrestaties verricht, maar drie overvallers zijn nog steeds voortvluchtig.

De Paralympische Spelen zijn na de openingsceremonie van gisteren nu echt begonnen. Vannacht zijn de Nederlandse zwemmers en wielrenners al in actie gekomen. In de wekdienst Tokio is te lezen wat er verder is gebeurd en wat er vandaag nog op het programma staat.

Een reformatorische school in Gorinchem die in het nieuws kwam, omdat leerlingen hun geaardheid moesten 'bekennen', heeft een kort geding aangespannen tegen de Onderwijsinspectie. De zaak wordt vandaag behandeld in de rechtbank. De school is het niet eens met een rapport van de inspectie waarin staat dat de school te weinig doet om homoseksuele leerlingen een veilig klimaat te bieden. Wat heb je gemist? De Verenigde Staten, en daarmee de andere westerse landen, houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan eind deze maand, op 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat bevestigd in een televisietoespraak, nadat hij eerder al de G7-landen had geïnformeerd. Volgens Biden wordt de operatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter, vooral vanwege dreigende aanslagen door IS. Maar hij benadrukte ook dat er iedere dag meer mensen wegkomen uit Afghanistan, waardoor de deadline van 31 augustus gehaald zou kunnen worden als de Taliban meewerken. Biden zei ook dat er wordt gewerkt aan noodplannen, mocht het tijdschema niet lukken.

Ander nieuws uit de nacht: Driekwart regio's zit weer op het economische niveau van voor de coronacrisis: Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie 0,4 procent kleiner dan twee jaar geleden. Dat komt doordat vooral grote economische regio's klappen kregen.

Politie grijpt in bij protest in Harskamp tegen komst Afghanen: De demonstratie waar ongeveer 250 mensen aan meededen, begon rustig, maar later op de avond liep de spanning op en greep de politie met honden in. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Rode Kruis overspoeld met gedoneerde spullen voor Afghanen: Het aanbod is inmiddels groter dan de vraag, meldt de hulporganisatie. Aan kleding heeft het Rode Kruis voorlopig zelfs meer dan genoeg. En dan nog even dit: Een middeleeuwse sculptuur die het Rijksmuseum dit voorjaar heeft aangekocht, blijkt nog bijzonderder dan gedacht. Het beeld is vrijwel zeker gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Claus Sluter. De veertiende-eeuwse kunstenaar wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. De schrijver Bart van Loo vergelijkt hem in zijn boek De Bourgondiërs met Michelangelo. Volgens het Rijksmuseum werd pas tijdens het onderzoek duidelijk dat het beeld Calvarie grote overeenkomsten vertoonde met drie bekende andere werken van Sluter. Het ging bijvoorbeeld om de kromgegroeide boomstam waarvan het kruis van Christus is gemaakt. Het is voor het eerst dat een werk van Sluter permanent in een Nederlandse museum te zien is.

