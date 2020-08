Vier zwemmers verdronken in zee, rode vlag langs Hollandse kust

De zwemmers in Wijk aan Zee en Zandvoort werden vanavond uit het water gehaald. Over de identiteit van deze drenkelingen is nog niets bekend.

Er zijn vandaag vier mensen overleden, nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Een zwemmer kwam om het leven in Wijk aan Zee, een in Zandvoort en de andere twee in Den Haag. Reddingsbrigade Nederland zegt dat medewerkers nog steeds druk zijn op de stranden van Noord- en Zuid-Holland.

Langs de hele Hollandse kust, vanaf Hoek van Holland tot aan Den Helder, is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het ten zeerste wordt afgeraden om in zee te zwemmen. Ook werden er NL-alerts verstuurd waarin werd gewaarschuwd voor gevaarlijke stromingen in zee, meldt Omroep West. "Ga maximaal tot kniehoogte het water in, volg aanwijzingen van reddingsbrigade en hulpdiensten op", zo stond in het bericht.

Een woordvoerder van de reddingsbrigade Den Haag zei dat er door een combinatie van de aflandige wind en de stroming in zee sprake is van een "zeer verraderlijke" situatie. Ook was het druk op het strand. "Hulpverleners kunnen amper nog met voertuigen over het strand rijden", zei een woordvoerder vanmiddag.

De reddingsbrigade noemt het een unieke situatie. "De rode vlag wordt niet vaak gehesen. Een paar dagen geleden moesten we het ook doen op het Zuiderstrand. Dat was al uitzonderlijk. En nu ook voor het hele strand." De waarschuwing geldt tot later vanavond.

Bekijk de video om te zien wat een muistroom is, die veel zwemmers in de problemen brengt: