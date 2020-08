Vier zwemmers verdronken in zee, rode vlag langs hele Hollandse kust

Er zijn vandaag vier mannen overleden, nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Een zwemmer kwam om het leven in Wijk aan Zee, een in Zandvoort en de andere twee in Den Haag.

Het eerste slachtoffer werd rond 13.00 uur uit het water gehaald op het Haagse Zuiderstrand en gereanimeerd. De man van 28 overleed in het ziekenhuis. Rond 16.30 uur werd een man van 24 uit zee gehaald. Ook hij werd gereanimeerd, maar hij overleed op weg naar het ziekenhuis, zegt de politie.

De zwemmers in Wijk aan Zee en Zandvoort werden vanavond uit het water gehaald. In Wijk aan Zee gaat het om een man van rond de 50, de man in Zandvoort was eind 20.

Volgens de Haagse reddingsbrigade zijn er vandaag alleen al op de Haagse stranden meer dan honderd mensen gered. Ook de landelijke Reddingsbrigade Nederland zegt dat medewerkers langs de kust vandaag tientallen keren in actie moesten komen om mensen uit levensbedreigende situaties te halen.

Hulpdiensten in Den Haag en Zandvoort: