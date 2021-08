PSV likt wonden na 'zure' uitschakeling Champions League: 'Heel teleurstellend'

PSV likt de wonden, op de avond van de frustrerende uitschakeling in de play-offs van de Champions League. "Iedereen is een beetje emotioneel, teleurgesteld vooral", vertelt Marco van Ginkel. "Het doel was de Champions League halen en dat is niet gelukt. Zuur."

De Eindhovense ploeg kwam in het Philips Stadion niet verder dan 0-0, ondanks dat Benfica al na een halfuur met tien man stond. PSV miste enkele grote kansen, waarvan de grootste voor Eran Zahavi was. De inzet van de spits spatte uiteen op de lat van het open doel.

Drie grote kansen

"We móesten scoren vandaag. Dat was niet makkelijk, ook tegen tien spelers creëerden we niet veel grote kansen", was de analyse van trainer Roger Schmidt. "Ik denk drie, die moet je maken in dit soort wedstrijden. Of je dan tegen tien of elf man speelt, daar zit rondom het strafschopgebied niet veel verschil in."