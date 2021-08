PSV loopt kwalificatie en miljoenen Champions League mis tegen Benfica

PSV'er Cody Gakpo baalt na een gemiste kans tegen Benfica - Pro Shots

Het is PSV niet gelukt om zich via de play-offs voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovense ploeg kwam, na de 2-1 uitnederlaag van vorige week, dinsdagavond in eigen huis tegen Benfica niet verder dan 0-0. Wat rest is deelname aan de Europa League. Uitkomen op het hoogste Europese podium was de grote wens van PSV, dat in eerdere voorrondes had afgerekend met Galatasaray en FC Midtjylland. Niet alleen voor de prestige, ook omdat de bankrekening dan met zo'n dertig miljoen euro zou worden gespekt. Algemeen directeur Toon Gerbrands noemde het duel vooraf "bepalend voor het seizoen". Kansen en een man meer Maar de directie van PSV begroot op basis van uitkomen in de groepsfase van de Europa League, waar iets minder dan de helft aan inkomsten wacht. Het is de realiteit voor de Eindhovenaren, die dinsdagavond grote kansen onbenut lieten tegen het lastig te bespelen Benfica, dat lang met tien man op het veld stond.

Noni Madueke - Pro Shots

De hunkering naar Champions League-voetbal was af te zien aan de speelwijze van PSV, dat met drive en energie naar een opening zocht, maar waakzaam bleef op een venijnige tegenaanval. Dat was de handelswijze van Benfica: met een gesloten defensie van vijf verdedigers via de omschakeling jagen op een doelpunt. De opdracht was vooraf duidelijk: met minstens twee goals verschil winnen - uitdoelpunten tellen dit seizoen immers niet meer dubbel. Het was zoeken en schuiven in de eerste fase van de wedstrijd, met hier en daar een speldenprikje, zoals een schot van Philipp Max in de handen van Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos. Vroege rode kaart Na een halfuur ontpopte het duel zich. Eerst via een grote kans voor de bezoekers - PSV-verdediger André Ramalho voorkwam een tegendoelpunt door zich heldhaftig voor het schot te gooien - en daarna doordat een van de vijf Benfica-verdedigers, Lucas Veríssimo, al met rood van het veld moest. Hij kreeg een tweede gele kaart omdat hij zijn elleboog in het gezicht van Cody Gakpo plantte, nadat hij de bij vlagen ongrijpbare vleugelaanvaller eerder al onreglementair had moeten afstoppen.

Benfica-verdediger Lucas Veríssimo krijgt rood - Pro Shots

Met tien man groef de Portugese ploeg van coach Jorge Jesus zich nog dieper in op de eigen speelhelft. Gedragen door het thuispubliek creëerde PSV de beste kansen van de wedstrijd, tot tweemaal toe kwam de bal vanaf de linkervoet van smaakmaker Noni Madueke. Eerst flitste hij van buiten naar binnen, om de bal van zo'n 25 meter bijna prachtig in de verre hoek te krullen. Vervolgens, vlak voor rust, stuitte hij na een goede aanname en een slalom door de Benfica-defensie op het been van Vlachodimos, een kans die Madueke misschien wel had moeten benutten. De kansen moeten PSV vertrouwen hebben gegeven richting de tweede helft, in de wetenschap dat de ploeg in Lissabon na rust sterk had gespeeld. Daar had Gakpo de aansluitingstreffer gemaakt, maar waren ook kansen op de gelijkmaker laten liggen. Bal spat uiteen op de lat In dat licht baalde PSV flink van de levensgrote kans die dinsdagavond na een ruim uur spelen werd gemist. Gakpo werd op rechts weggestuurd door Mario Götze en vond de vrijstaande Eran Zahavi, maar de spits miste een nauwelijks te missen kans voor leeg doel - hoewel de bal enigszins lastig stuiterde. Zahavi's inzet spoot op de lat uiteen.

Eran Zahavi overdenkt zijn kapitale misser - ANP