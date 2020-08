Roglic pakt slotetappe en eindoverwinning Ronde van de Ain

Een groep van twaalf renners nam al snel de benen. Met Nederlanders Thymen Arensman en Sam Oomen was Team Sunweb goed vertegenwoordigd in de kopgroep, waar ook onder anderen de leider in het bergklassement Julien Bernard deel van uitmaakte.

Egan Bernal, de nummer twee van het klassement, deed in de laatste kilometer nog een poging om zijn achterstand op leider Roglic goed te maken, maar Roglic gaf geen krimp. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma kwam weer in het wiel van Bernal, ging over de Colombiaan heen en kwam als eerste over de finish. Nairo Quintana eindigt in het algemeen klassement als derde.

Voorbereiding op de Tour

De Ronde van de Ain wordt door verschillende ploegen gebruikt als voorbereidingskoers op de Tour de France, die over drie weken begint. Zowel Jumbo-Visma als Ineos heeft de kopmannen voor de Tour afgevaardigd en ook onder anderen Bauke Mollema en Nairo Quintana reden de driedaagse rittenkoers in de Franse Alpen.

Tom Dumoulin liet zien over goede benen te beschikken in aanloop naar de Tour door kilometerslang op kop te rijden op de Grand Colombier.

Voor de start van de laatste etappe in de Ronde van de Ain sprak verslaggever Steven Dalebout met Dumoulin onder meer over zijn vorm na de coronapauze: