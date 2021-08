Rode Kruis overspoeld met gedoneerde spullen voor Afghanen

Ook Stichting Kledingbank de Zeecontainer in Groningen zamelt spullen in voor de Afghanen, los van het Rode Kruis. De stichting roept op geen tweedehands spullen meer te brengen, maar aan nieuwe spullen is nog wel behoefte:

Daarnaast worden ook spullen zoals opladers, kinderwagens en wereldstekkers gezocht, maar de vraag naar die items heeft de organisatie al via haar eigen netwerk uitgezet. Het Rode Kruis benadrukt daarom dat het niet nodig is om die items bij de poorten van de opvangcentra af te geven.

Het Rode Kruis is de afgelopen dagen overspoeld met gedoneerde items voor Afghaanse vluchtelingen. Het aanbod is inmiddels groter dan de vraag, meldt de hulporganisatie. Aan kleding heeft het Rode Kruis voorlopig zelfs meer dan genoeg.

De komende dagen moet geïnventariseerd worden waar nog wel behoefte aan is. "Het aanbod is enorm groot en we willen voorkomen dat we met dubbele dingen komen te zitten", aldus woordvoerder Rixt Albertsma. "We willen nu uitzoeken wat mensen écht nog nodig hebben en op termijn ook kunnen gebruiken."

In Zeist werkt het Rode Kruis inmiddels samen met een kringloopwinkel. "Mensen kunnen daar alles heen brengen en wij zoeken dan uit wat we nodig hebben", zegt Albertsma. "We zijn heel blij met de hulp en betrokkenheid", voegt zij toe. "Het voelt voor de Afghanen als een warm welkom dat er zoveel gegeven wordt."

In noodopvanglocaties van Defensie zijn zo'n 1100 Afghaanse evacués opgevangen. Zij zijn verdeeld over de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en legerplaats Harskamp in Ede. In de noodopvanglocatie in Ede die vandaag in gebruik genomen werd, staan nog eens 800 bedden klaar.