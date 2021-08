Premier League laat geen spelers afreizen voor interlands in 'rode' gebieden

Clubs uit de Premier League verbieden spelers unaniem om in september aan te treden in interlands die gespeeld worden in gebieden waar volgen Groot-Brittannië code rood geldt. Op de lijst staan geen Europese landen.

Daarmee willen de negentien verenigingen uit de prestigieuze Engelse clubcompetitie voorkomen dat een slordige zestig spelers bij terugkeer van de overzeese verplichtingen niet ogenblikkelijk beschikbaar zijn, omdat ze eerst tien dagen in een hotel in quarantaine dienen te gaan.

'Met tegenzin, maar unaniem'

Het besluit is 'met tegenzin, maar unaniem' genomen, zo valt te lezen in een gezamenlijke verklaring die dinsdag werd uitgegeven.

"Niet alleen zijn het welzijn en de fitheid van spelers in het geding. Zij zouden ook twee duels in de Premier League, een speelronde in een van de competities van de UEFA en de derde ronde van de League Cup missen. Daarnaast gaat de quarantaine ten koste van het wedstrijdritme."