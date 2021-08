Politie grijpt in bij protest in Harskamp tegen komst Afghanen

Bij legerplaats De Harskamp in de gemeente Ede is vanavond geprotesteerd tegen de komst van honderden vluchtelingen uit Afghanistan. Het protest verliep lange tijd rustig, maar later op de avond liep de spanning op en greep de politie met honden in.

Tussen 21.30 en 22.00 uur was er een enorme knal te horen, die werd veroorzaakt door een brand in een stapel autobanden, zegt een politiewoordvoerder. Agenten vroegen de 50 tot 60 betogers hierna om te vertrekken.

Toen de demonstranten niet wilden vertrekken, dreven agenten met honden de menigte uiteen: