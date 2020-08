Tientallen doden in Pakistan door moessonregens en overstromingen

Door zware moessonregens zijn de afgelopen drie dragen in verschillende delen van Pakistan tientallen mensen om het leven gekomen. De hevige regenval leidt ertoe dat rivieren buiten hun oevers treden. De Pakistaanse National Disaster Management Authority meldt bijna vijftig doden.

Volgens persbureau AP zijn er ongeveer honderd huizen beschadigd. In de zuidelijke provincie Sindh zet het leger boten in om mensen te evacueren die vast zijn komen te zitten. Ook is er een medisch kamp opgezet.

Regen houdt aan

Waarschijnlijk blijft het de komende 72 uur nog hard regenen. Daarna zou de regen minder moeten worden. Het Pakistaanse ministerie van Meteorologie houdt rekening met meer overstromingen de komende dagen.

Pakistan heeft elk jaar last van het moessonseizoen, dat van juli tot september duurt. Dat geldt ook voor buurlanden als India en Nepal. Overstroomde rivieren beschadigen niet alleen huizen, maar ook gewassen, wegen en bruggen.