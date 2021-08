Tijd dringt voor evacuatie van Afghanen nu VS vasthoudt aan vertrek

De Verenigde Staten, en daarmee andere westerse landen, houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan over een week, op 31 augustus. Het Amerikaanse besluit is bevestigd door een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden heeft G7-landen erover geïnformeerd.

"Langer blijven is niet aan de orde, dat is spelen met vuur", zegt correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington. "Er zitten duizenden mensen op dat vliegveld. Het risico dat het daar in de komende weken of dagen nog komt tot een militaire confrontatie, is te groot."

De Amerikanen hebben nog 6000 militairen in Afghanistan, net als zwaar materieel. "De militaire top zegt dat ze nog een aantal dagen nodig hebben om dat weg te krijgen. Trek daar een paar dagen vanaf en ergens komende vrijdag is het klaar voor burgers die nog in Kabul zijn", zegt Waagmeester.

Duizenden mensen wachten af

Eerder op de dag hielden de Taliban weer een persconferentie, waarin de extremistische groepering duidelijk maakte dat ze een langer verblijf van de Amerikanen niet accepteren en dat wat hen betreft Afghanen vanaf nu helemaal niet meer het land uit gaan.

"De tijd dringt. Van de duizenden mensen is een deel nog niet eens in Kabul, laat staan op het vliegveld", zegt correspondent Aletta André vanuit New Delhi. "Er zitten ook Nederlanders bij die thuis afwachten op bericht wanneer ze naar de luchthaven mogen gaan. Die worden van deze deadline natuurlijk heel zenuwachtig."

Voor bijvoorbeeld tolken, en andere Afghanen die zich voor NAVO-landen hebben ingezet, is het de vraag of ze het vliegveld überhaupt wel kunnen bereiken, nu de Taliban de deur helemaal dicht lijken te gooien.