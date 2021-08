Meer daklozen in Brazilië door corona: 'Ik ben alles kwijtgeraakt'

In São Paulo, de grootste stad van het land, is het aantal daklozen fors toegenomen. Onder hen zijn steeds meer gezinnen. Vooral moeders met kinderen belandden de afgelopen maanden op straat.

Brazilië is keihard getroffen door de coronapandemie. Tot nu toe zijn bijna 575.000 coronadoden geregistreerd, en nog steeds komen er elke dag honderden nieuwe doden bij. De sociale gevolgen van de pandemie worden ook steeds zichtbaarder.

De priester wijt de toename aan de pandemie. "Het aantal werklozen nam toe, meer mensen konden hun schulden niet meer betalen en spanningen binnen sommige families werden onhoudbaar." Het gevolg is voor iedereen in de stad zichtbaar. Onder viaducten en op de stoep slapen mensen, op pleintjes en plantsoenen staan tientallen tentjes.

"Al voor de pandemie nam het aantal daklozen in São Paulo enorm toe, vanwege de economische crisis", legt Lancellotti uit. "Het ging toen naar schatting om 25.000 mensen. Nu schatten we dat er ruim 35.000 mensen op straat leven."

Sarah gaat zes ochtenden per week naar de gaarkeuken van vader Lancellotti, een katholieke priester die zich al decennia inzet voor de daklozen van de stad. Vlak voor 07.00 uur komt hij aangelopen, met een boodschappenwagen vol broodjes en een hele stoet vrijwilligers achter zich aan. Gratis ontbijt voor de daklozen van zijn parochie.

"Nu pas, anderhalf jaar na het begin van de pandemie, opent de gemeente opvanghuizen voor de groeiende groep dakloze vrouwen met kinderen", klaagt Lancellotti. "Dat is rijkelijk laat." Er zijn op dit moment enkele opvanglocaties in de stad, met plek voor in totaal nog geen duizend mensen.

Elena en haar drie kinderen zitten in zo'n opvangcentrum. "Sinds februari moeten we zo leven", zegt ze. Haar ex-man kan geen alimentatie meer betalen. "Ik had niet genoeg geld voor de huur."

Ze is blij dat ze niet op straat hoeft te slapen, maar de wallen onder haar ogen verraden een zwaar leven. "Er is geen privacy en je moet continu opletten. Tussen de vrouwen in de opvang zitten mensen met psychische problemen en verslaafden."