Volleybalsters op EK kansloos tegen Turkije van kleurrijke Karakurt

Meer nog dan van aartsrivaal Turkije verloren de Nederlandse vrouwen in de voorlaatste poulewedstrijd van het EK van Ebrar Karakurt, de sterspeelster uit de ploeg van Giovanni Guidetti die vrijwel in haar eentje Oranje op de knieën kreeg: 0-3 (21-25, 21-25, 20-25).

Ze heeft kort, roze geverfd haar, een vervaarlijke tatoeage van een wolf in de nek en een rechterarm die kanonskogels afvuurt zoals die maar zelden worden gezien in het Europese topvolleybal.

Oranje, dat eerder won van Oekraïne, Finland en Roemenië en in die drie wedstrijden slechts één set hoefde af te staan, ging het treffen met Turkije furieus uit de startblokken.

Tot grote verrassing van velen in de BT Arena van het Roemeense Cluj-Napoca stond binnen een mum van tijd een stand van 7-2 op het scorebord. Het was de eer te na van Guidetti, in 2015 en 2016 nog de trainer van de Nederlandse vrouwen. Hij zette zijn 'Sultans van het Net' op scherp door de 1.95 meter lange Kurakurt nadrukkelijk in het spel te betrekken.

De 21-jarige vedette van THY Istanbul nam de Turkse vrouwen in aanvallend opzicht hoogstpersoonlijk op sleeptouw. In twee maal 26 minuten had ze een groot aandeel in de eerste twee sets, die beide in 21-25 werden afgesloten. Niet alleen had Nederland vrijwel geen repliek op de Turkse aanvallen, ook had het team van Avital Selinger slechts mondjesmaat antwoord op het blok van Turkije, dat een maand eerder tijdens de Olympische Spelen in de kwartfinale sneuvelde tegen Zuid-Korea.

Nederland veerde in het derde speldeel weliswaar een korte periode op, maar trok ook daarin als gevolg van het spelen van Kurakurt aan het kortste eind.

Woensdag speelt Selingers formatie de laatste groepswedstrijd tegen het lager ingeschaalde Zweden. Zaterdag treedt Oranje aan tijdens de achtste finales, waarin het mogelijk België treft.