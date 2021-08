Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden: 'Een van de beste rockdrummers ooit'

De drummer van The Rolling Stones, Charlie Watts is overleden. Dat heeft de agent van de rockgroep laten weten. Charlie Watts was 80 jaar oud. Hij overleed in een ziekenhuis in Londen, in het bijzijn van zijn familie, aldus zijn agent.

Vorige week had Watts al aangekondigd dat hij niet mee zou gaan met de komende tournee van de Rolling Stones. Hij had net een medische ingreep ondergaan en zijn artsen adviseerden hem om rust te houden.

Bekende artiesten hebben op sociale media hun condoleances uitgesproken. Zanger Bryan Adams herinnert zich Watts als "een van de beste rockdrummers ooit". "We gaan je missen man", schrijft drummer Ringo Starr van The Beatles. Beatles-collega Paul McCartney noemt Watts in een video op Twitter "een geweldige man". "Een van de stijlvolste mannen ooit en zulk goed gezelschap", tweet zanger Elton John.

Jan Smeets, directeur en een van de oprichters van het popfestival Pinkpop, herinnert Watts zich als "een galante man", zegt hij tegen de NOS. In 2014 traden de Rolling Stones op het Limburgse festival op. Kaarten voor de dag waarop het concert plaatsvond, raakten in recordtijd uitverkocht.

Tekeningen

The Rolling Stones werden in 1962 in Londen opgericht en ontpopte zich tot een van de belangrijkste bands uit de geschiedenis van de rock-'n'-roll. Watts sloot zich kort na de oprichting bij 'de Stones' aan, waar hij tot zijn dood in speelde, samen met Mick Jagger en Keith Richards. Naast zijn muzikale bijdrage aan de band maakte hij ook de tekeningen voor de coverhoes van het album Between the Buttons en hielp hij bij het ontwerpen van verschillende podia.

In de jaren 80 kampte Watts een tijd met drugs- en drankproblemen. Achteraf zei hij over die periode dat hij een midlifecrisis had gehad en zich jarenlang "een ander persoon" had gevoeld.

'Je drummer'

In die periode stond zijn relatie met Stones-frontman Mick Jagger naar verluidt op scherp. Tijdens een overnachting in Amsterdam zou Jagger Watts 's nachts dronken hebben wakker gebeld en hebben gevraagd: "Waar is mijn drummer?" Watts zou daarop naar de kamer van Jagger zijn gestormd en hem hebben in zijn gezicht hebben geslagen. "Waag het niet om mij ooit nog eens 'je drummer' te noemen. Jij bent mijn fucking singer!"

In 2004 werd bij Watts keelkanker vastgesteld, maar door bestraling genas hij van de ziekte. Door het tijdschrift Rolling Stone werd hij in 2019 op de twaalfde plaats gezet van de ranglijst van de honderd beste drummers in de geschiedenis van de popmuziek. Over het lange succes van de band zei Watts dat hij het absoluut niet had verwacht. "Elke band waar ik ooit in had gezeten, hield het maar een week vol", zei hij. "Ik dacht dat de Stones het ook een week zouden volhouden, daarna 14 dagen. En plotseling was het 30 jaar", zei hij eens.