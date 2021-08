Een kleinere zwemploeg, maar het doel is wel meer goud dan in Rio

Jonge Nederlandse zwemploeg opent in Tokio jacht op gouden medailles - NOS

Met 21 medailles in Rio de Janeiro was het zwembad de meest succesvolle locatie voor Nederland. Maar van dat enorme aantal waren er slechts vier goud. En dat wil bondscoach Sander Nijhuis anders zien deze Paralympische Spelen. "Als we iedereen fit aan de start krijgen, is het doel meer goud dan in Rio", zegt Nijhuis. De ploeg is van negentien zwemmers in Rio geslonken naar tien in Tokio. Dat komt doordat de focus nu meer op winnen dan op het podium ligt. "Het is altijd de keuze geweest: Gaan we hier goud mee winnen? Ja of nee."

Kruger komt het liefst met vijf medailles terug, maar op z'n minst met één gouden. - NOS

Door die insteek is Nederland nu met een selectie in Tokio vol zwemmers die allemaal kans maken op goud. En vaak op meerdere onderdelen. Het is ook nog een erg jonge ploeg. Marc Evers is 30 jaar oud en daarmee verreweg de oudste. De gemiddelde leeftijd van zijn teamgenoten ligt op 21 jaar. Twee van die jonge zwemsters strijden donderdagnacht op de 100 meter schoolslag in de categorie SB9 (fysieke beperking) tegen elkaar. In 2016 werd die strijd verrassend gewonnen door de toen 15-jarige Lisa Kruger. Revanche Inmiddels is zij 20 jaar oud en moet ze haar titel verdedigen tegen de regerend wereldkampioene Chantalle Zijderveld. Die op haar beurt weer op revanche uit is, nadat ze in Rio het brons omgehangen kreeg. Bij de Nederlandse mannen is Rogier Dorsman de grote kanshebber. 'Ik doe aan vijf afstanden mee en heb in principe vijf keer kans op een medaille", zegt hij resoluut. De slechtziende zwemmer mikt vooral op de 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag. Daarop is hij de regerend wereldkampioen.

Slechts twintig jaar oud, maar toch zijn het de laatste Spelen voor Zijderveld - NOS

Voor Zijderveld zijn de Spelen een afsluiting van haar carrière. Ze is pas twintig jaar oud, maar heeft toch besloten dat zij in Tokio voor het laatst het bad in duikt. "Ik ben heel jong begonnen. Doe al negen jaar topsport en daar moet je zoveel voor laten. Ik heb een deel van mijn jeugd gemist en wil graag gaan studeren." Op de Paralympische Spelen komt ze net als Dorsman uit op vijf onderdelen. En ook Zijderveld gaat voor een medaille op elke afstand. Zij begint haar jacht op een medaille komende nacht op de 50 meter vrij. Marc Evers (100 meter vlinderslag) en Querijn Hensen (50 meter vrij) komen ook vannacht in actie.