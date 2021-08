Roglic valt aan, valt en verliest rode Vuelta-trui; Storer soleert naar zege

Storer soleert naar tweede ritzege, Roglic staat rood af aan Eiking - NOS

Michael Storer heeft na de zevende etappe ook de tiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Australiër van DSM bleef als enige over uit een grote kopgroep en kwam alleen over de finish in Rincón de la Victoria. Primoz Roglic raakte zijn rode trui kwijt aan de Noor Odd Christian Eiking, maar zal daar niet al te rouwig om zijn. De Sloveen, die tijdens een afdaling nog onderuit ging, had eerder al laten doorschemeren dat hij het liefst pas aan het einde van de Vuelta de leiding heeft. Eiking, een Noorse renner van Intermarché-Wanty, maakte ook deel uit van de grote kopgroep en kwam als vijfde over de finish, één plek achter Dylan van Baarle. Eiking had in het klassement ruim negen minuten achterstand op Roglic, die uiteindelijk een kleine twaalf minuten na de Noor over de finish kwam.

Strijd om vlucht van de dag De tiende etappe voerde over 189 kilometer van Roquetas de Mar naar Rincón de la Victoria, met één pittige beklimming van de tweede categorie aan het einde. De strijd om de vlucht van de dag duurde ruim tachtig kilometer, maar toen er een kopgroep was, was het wel meteen raak. Liefst 31 namen telde de groep, onder wie bekende namen als Magnus Cort Nielsen, Matteo Trentin, Andrea Bagioli en Maximilian Schachmann. En drie Nederlanders: Dylan van Baarle, Thymen Arensman en Martijn Tusveld.

Dylan van Baarle in de kopgroep tijdens de tiende etappe van de Vuelta - Getty Images