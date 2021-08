'Goed gesprek', maar partijen zwijgzaam over vervolg formatie na bezoek informateur

Vijf van de zes nog betrokken partijen zijn vandaag bij informateur Hamer geweest, en allemaal zijn ze zwijgzaam over hoe het nu verder moet. "De informateur heeft met ons gesproken over mogelijke vervolgstappen", zei D66-leider Kaag, die als eerste aan de beurt was. "En dat zal ze met iedereen doen."

Of ze dat heeft gedaan met de VVD, is niet bekend, want Rutte zei na afloop van zijn gesprek slechts: "Ik kan er niks over zeggen". CDA-leider Hoekstra repte van een "goed gesprek" met Hamer. "Maar in het belang van het proces kan ik er niks over delen."

Wat vandaag in de stadhouderskamer aan het Binnenhof onvermijdelijk over de tong is gegaan is de samenwerking op links. De aankondiging van GroenLinks en PvdA om een gezamenlijk onderhandelingsteam met één wensenpakket te vormen leidde tot vorige week reuring, maar voorlopig niet tot een doorbraak.

Vast duo

De VVD wil al maanden niet met GroenLinks én PvdA in een kabinet, en wil het na de aankondiging nog steeds niet. De tweede winnaar van de verkiezingen, D66, wil het juist wel. PvdA-leider Ploumen herhaalde vandaag dat GroenLinks-voorman Klaver en zij hoe dan ook een vast duo zijn. "Er zijn wat pogingen gedaan om ons elkaar te spelen, die zijn mislukt."

De twee waren vandaag, net als vorige week, samen op bezoek bij Hamer. Klaver benadrukte nog maar eens dat het vijf maanden na de verkiezingen tijd is om oplossingen te bedenken voor het land. "We hebben hierbinnen de aangegeven waartoe we bereid zijn bij de formatie."

Zaterdag ledenbijeenkomsten

Komende zaterdag spreken de GroenLinks-top en die van PvdA met hun respectievelijke leden over de formatie en linkse samenwerking. Er is wel een verschil: de PvdA-leden kunnen voorstellen indienen en stemmen daar vervolgens ook over, de GroenLinks-bijeenkomst is alleen om vragen te beantwoorden "en verder het gesprek te voeren".

De zesde partij, die hoewel ongewenst door D66 nog steeds in de formatie zit, is de ChristenUnie. Vandaag stond partijleider Segers niet op het lijstje van Hamer, maar morgen is hij de eerste. Om 11.00 uur wordt de ChristenUnie-leider verwacht.