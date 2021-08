Onderzoeksraad neemt onderzoek naar veiligheid Peter R. de Vries over

NOS op 3 legt je in de video hieronder uit waar het Marengoproces over gaat.

Bij het onderzoek gaat het onder meer om de vraag of de NCTV De Vries had moeten beveiligen, hoewel hij dat zelf weigerde.

Joustra zou niet onafhankelijk zijn, omdat hij ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV is geweest. Gisteren vroeg een Kamermeerderheid Grapperhaus in het onderzoek geen onomkeerbare stappen te zetten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zal het onderzoek naar de veiligheidssituatie van Peter R. de Vries overnemen. Demissionair minister Grapperhaus had oorspronkelijk Tjibbe Joustra aangewezen om het onderzoek te doen, maar daar kwam van veel kanten kritiek op, onder meer van de advocaten van de kroongetuige in het Marengoproces, Nabil B.

De huidige advocaten van Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, zijn tevreden met de toezeggingen van Grapperhaus en hebben vertrouwen in de onafhankelijkheid van dit onderzoek.

"Peter krijgen we er niet mee terug, maar dit is wel wat we wilden", zegt Schouten. "We zullen er als haviken bovenop zitten om te kijken of het goed gaat, maar de Onderzoeksraad zal zeker zorgen dat dit onderzoek boven iedere twijfel verheven is."

Wens van de nabestaanden

De advocaten zijn ook blij dat de reikwijdte van het onderzoek is vergroot. "Daarmee is de minister ook tegemoetgekomen aan de wens van de nabestaanden", zegt Schouten. "Zij hebben daar ook nadrukkelijk om gevraagd."

Dat bevestigt zoon Royce de Vries bij RTL Boulevard, het programma waar zijn vader voor werkte. "Niet alleen mijn vader is vermoord, maar er zijn ook twee andere onschuldige mensen vermoord", zei hij onlangs tegen Grapperhaus.

Ook uitte hij in het gesprek met de minister zijn twijfels over de bescherming van mensen rond kroongetuigen. "Het kroongetuigensysteem zoals toegepast in Marengo voldoet kennelijk niet en brengt onschuldige mensen ernstig in gevaar, zonder dat het Openbaar Ministerie daar een adequaat antwoord op lijkt te hebben."

Bevindingen

Royce de Vries zegt vertrouwen te hebben in de Onderzoeksraad en hoopt dat het zal leiden tot betere bescherming van betrokkenen.

Advocaat Schouten verwacht dat het onderzoek wel eens een jaar in beslag kan nemen. "Dat vinden we geen enkel probleem. De OVV kan altijd tussentijds bevindingen rapporteren om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen."