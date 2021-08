Heumensoord wordt vierde opvanglocatie Afghaanse evacués, mogelijk tentenkamp

De vierde opvanglocatie voor Afghaanse evacués komt te staan in Heumensoord, een natuurgebied bij Nijmegen. Dat kondigen de burgemeesters van Nijmegen en Heumen en de directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) later vanmiddag aan tijdens een persconferentie.

Andere opvanglocaties die al in gebruik zijn, zijn de kazerne in Zoutkamp in Groningen, het Walaardt Sacré Kamp in Zeist en kazerne De Harskamp in Ede. Daar is in totaal plek voor zo'n 1700 evacués, maar per dag komen er op dit moment tussen de 200 en 400 Afghanen naar Nederland. Er is dus snel behoefte aan meer opvangplekken.

De details over de opvang in Heumensoord worden later bekendgemaakt, maar vermoedelijk zal er een tentenkamp worden ingericht. Tijdens de vluchtelingencrisis eind 2015 werd in Heumensoord ook een tentenkamp ingericht. Uiteindelijk werden er toen 3000 asielzoekers opgevangen. In april 2016 werd het kamp gesloten.