Taliban willen evacuatie Afghanen stoppen, buitenlanders krijgen nog een week

De Taliban willen Afghanen niet meer toestaan om naar het vliegveld in Kabul te gaan voor evacuatie. Dat heeft woordvoerder Zabihullah Mujahid gezegd op een persconferentie. De weg naar de luchthaven wordt afgesloten. Buitenlanders mogen nog wel naar het vliegveld toe, maar in principe moet er na 31 augustus ook een einde komen aan de evacuatie van buitenlanders.

De Taliban willen dus niet meer dat Afghanen naar het buitenland vluchten en vragen de Verenigde Staten om burgers niet aan te moedigen om het land te verlaten. De woordvoerder zei dat het land met name hoogopgeleide Afghanen nodig heeft.

"Als ze niet willen dat Afghanen nog vertrekken kan het zijn dat ze paspoorten gaan controleren en alleen buitenlanders er nog langs laten", zei correspondent Aletta André op NPO Radio 1. "Dan kan het weleens heel moeilijk worden voor tolken die nog niet geëvacueerd zijn of andere Afghanen die voor westerse organisaties hebben gewerkt."

'VS blijft niet langer in Afghanistan'

De woordvoerder herhaalde dat de deadline van 31 augustus niet verlengd wordt voor evacuaties en dat buitenlandse troepen dan weg moeten zijn. De Taliban noemen het een "duidelijke overtreding" als buitenlandse militairen op dat moment het land niet hebben verlaten. Mujahid zegt dat buitenlanders genoeg tijd hebben om Afghanistan te verlaten.

De VS is van plan om niet langer dan eind augustus te blijven, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen internationale persbureaus. Ook bondskanselier Merkel meldt dit na een overleg met G7-landen. Hiermee gaat president Biden mee in het advies van het Pentagon om niet langer te blijven. Wel wordt daarbij benadrukt dat de Taliban tot die tijd moeten meewerken aan de evacuatiepogingen.

Werkende vrouwen

Tijdens de persconferentie vroeg een journalist opnieuw naar het standpunt van de Taliban over werkende vrouwen. Volgens de groepering raken vrouwen hun baan niet kwijt, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd te kloppen.

"De woordvoerder zei dat vrouwen voorlopig het beste thuis kunnen blijven voor hun eigen veiligheid. Hij zei dat dit tijdelijk is", zegt André.

Wie zijn de Taliban en waar staan ze voor? Bekijk het in deze video: