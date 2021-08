Broekers komt terug van aanpak gezinshereniging minderjarigen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen toch in aanmerking komen voor gezinshereniging als ze worden opgevangen door een ander familielid dan hun vader of moeder. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol schrijft aan de Tweede Kamer dat ze besloten heeft af te zien van een "door de IND meer generiek gehanteerde werkwijze".

Gisteren kwam via NRC naar buiten dat door nieuw asielbeleid honderden asielkinderen zonder ouders op moeten groeien. Sinds november gelden alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer als alleenstaand, als ze na hun aankomst in Nederland door bijvoorbeeld een tante of een neef worden opgevangen. Daardoor hebben ze niet meer automatisch het recht op hereniging met hun ouders.

Veel partijen in de Tweede Kamer reageerden boos, ook omdat staatssecretaris Broekers de verandering niet zou hebben aangekondigd. Broekers schrijft nu aan de Kamer dat ze een inventarisatie heeft laten doen, waaraan ook de stichting Nidos heeft meegewerkt. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met de voogdij van alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat de "omvang van de casuïstiek aanmerkelijk groter blijkt dan aanvankelijk gedacht". Bovendien zijn de zaken "zo divers dat een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is", schrijft Broekers.