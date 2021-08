Vos begint jacht op vijfde eindzege in Ladies Tour met winst in proloog

Marianne Vos heeft de eerste rit in Simac Ladies Tour gewonnen. De renster van Jumbo-Visma was in de 2,4 kilometer lange proloog veruit de snelste en kreeg in Ede ook de eerste gele trui omgehangen.

Vos moest in het veld van 96 rensters, onder wie zeven vrouwen uit de top-10 van de UCI-ranking, al vroeg van start en alle concurrentes beten hun tanden vervolgens stuk op haar 3.01. Op vier seconden werd Ellen van Dijk tweede op het door enkele verraderlijke bochten lastige parkoers. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig gaf zes tellen toe en eindigde als derde.

Zesdaagse koers

Zondag eindigt de zesdaagse WorldTour-koers door ons land, die door tweevoudig winnares Annemiek van Vleuten en wereldkampioene Anna van der Breggen overigens wordt overgeslagen, met een etappe over de Posbank naar Arnhem.

De 22 voorgaande edities leverden dertien keer een Nederlandse winnares op. De 34-jarige Vos is recordhoudster met vier eindzeges: in 2009, 2010, 2011 en 2012.