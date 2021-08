RIVM: aantal positieve coronatests daalt niet langer

De afgelopen week is het aantal positieve tests gestegen met 4,5 procent. Tegelijkertijd steeg ook het aantal afgenomen tests bij de GGD met 6,8 procent. Daardoor kan het toegenomen aantal tests in ieder geval deels worden verklaard doordat er vaker is getest. Het aandeel positieve tests is gedaald. De afgelopen week bedroeg dat percentage 13,7 procent; een week eerder 14,6 procent. "We zien een vrij constant beeld met ofwel een lichte toename of een stabilisatie", zegt Aura Timen van het RIVM. "Het is in lijn met wat we hadden verwacht." De besmettingscijfers zijn een stuk hoger dan een jaar geleden, toen er rond de 500 positieve tests per dag werden gemeld. Daarentegen was toen nog niemand gevaccineerd en waren de effecten van een hogere besmettingsgraad dus hoger. Of de cijfers te hoog zijn voor de herfst, als virussen beter gedijen, wil Timen niet aangeven. "Het blijft vooral belangrijk dat de vaccinatiegraad verder stijgt", zegt Timen. 85 procent van de 18-plussers is nu in ieder geval deels gevaccineerd; dat percentage stijgt niet echt meer.

Het zogenoemde reproductiegetal is voor het eerst sinds 10 juli weer net boven de 1. Het gaat daarbij om de waarde van 9 augustus; het R-getal wordt achteraf berekend en loopt daarmee achter. Op die dag bedroeg de R 1,01, wat betekent dat 100 besmettelijke mensen samen 101 anderen besmetten. Op 2 augustus bedroeg de R nog 0,92. Alleen bij een R onder de 1 neemt de verspreiding af. Reisgeschiedenis Opvallend is het hoge aantal mensen dat een reisgeschiedenis heeft, wat betekent dat ze voor hun positieve test in het buitenland waren en daar mogelijk hun besmetting hebben opgelopen. "Dat is nu 1 op de 5 positief geteste personen", aldus Timen. Veel positieve tests worden geregistreerd na een bezoek aan Spanje, Griekenland en Frankrijk. In de afgelopen tweeënhalve maand was gemiddeld ongeveer 1 op de 9 van de positief geteste mensen op reis in de periode voor de test; dat aandeel was in de afgelopen week dus fors hoger.