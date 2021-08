Geen regenboogvlaggen meer in gangen flat Amsterdam, 'vanwege brandveiligheid'

In de studentenflat in Amsterdam waarin vorige week brand werd gesticht, mogen in de centrale hal, gangen en liften geen regenboogvlaggen meer worden opgehangen. Volgens verhuurder Duwo is dat besloten vanwege de brandveiligheid.

Het besluit heeft volgens Duwo niets te maken met de regenboogvlaggen zelf. "Het geldt ook voor andere vlaggen en vertoningen in het gebouw", zegt een Duwo-woordvoerder. "Het is echt vanwege de brandveiligheid. Ook een A4-tje in de lift mag niet meer, want daar kun je zo een aansteker onder hangen."

"Wij steunen juist een actie in de wijk voor de lhbti-gemeenschap. Dus hang de regenboogvlag vooral voor het raam in je eigen kamer", zegt de woordvoerder. "We zitten echt in een spagaat. Aan de ene kant willen we steun bieden voor uitingen, maar we zijn ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid."

Al vaker brand

De brand was vrijwel zeker een anti-lhbti-actie, omdat er meerdere regenboogvlaggen werden aangestoken. Een maand geleden gebeurde dat ook al.

Bij de brand van vorige week raakte niemand gewond, maar tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. De hele achtste verdieping is voorlopig onbewoonbaar.

Veel bewoners voelen zich niet meer veilig in het gebouw, omdat de flat niet brandveilig zou zijn. Maar Duwo zegt dat de flat volgens de brandweer in orde is.