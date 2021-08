Zo volg je de Paralympische Spelen op de voet bij de NOS

Dagelijks zijn er twee programma's op televisie waarin aandacht wordt besteed aan de Nederlandse prestaties in Tokio. Aansluitend aan het NOS Journaal van 20.00 uur is er op NPO 1 een Paralympisch Journaal te zien, waarin Herman van der Zandt de belangrijkste en opmerkelijkste momenten uitlicht.

Waar kan ik de Paralympische Spelen volgen? De NOS doet via televisie, radio en online uitgebreid verslag van de Paralympische Spelen. Via NOS.nl en in de NOS-app, zijn er elke dag vier livestreams te volgen waarop vele sporten en de Nederlandse prestaties de revue passeren.

Een paar uur later, om 22.00 uur op NPO 2, praat Van der Zandt met verschillende studiogasten in een 25 minuten durend programma. Hij wordt bijgestaan door sidekicks Jiske Griffioen, Marc van de Kuilen en Simon Boer.

Wat is er allemaal live te zien?

Op de vier verschillende livestreams zijn de Paralympische Spelen vanaf 02.00 uur 's nachts tot ongeveer 16.00 uur in de middag (afhankelijk van wanneer het laatste fluitsignaal klinkt in Tokio) te volgen.

Wat er precies op die vier livestreams te zien is, wordt een dag van te voren pas bekend. In de paralympische berichtgeving en in de collectie brengen we je op de hoogte van de inhoud op de livestreams.

Wil je weten welke Nederlandse paralympiërs er wanneer precies in actie komen? Het volledige programma van de Nederlandse paralympische equipe is te vinden op de website van TeamNL.

Hoe blijf ik op de hoogte van al het nieuws?

Terwijl Nederland ligt te slapen, wordt er in Tokio volop gesport. Daarom brengen we je rond de klok van 07.30 uur (Nederlandse tijd) middels de Wekdienst op de hoogte van de Nederlandse prestaties in de nacht en blikken we vooruit op wat komen gaat.

In onze paralympische collectie vind je al het nieuws rondom de Paralympische Spelen. Wil je weten hoeveel medailles Nederland gewonnen heeft? Bekijk dan de medaillespiegel. Zien hoe de sporters zich voorbereiden op hun grote moment en wat voor verhaal er achter de sporters schuilt? Ga dan naar de video's in de collectie.

Geen tijd om alles de hele dag op de voet te volgen? Aan het einde van de werkdag sluiten we af met de Terugblik, hierin praten we je bij over alle hoogtepunten van die dag en lees je wat er in de nacht te gebeuren staat.