Binder verrast in Tsjechië met eerste MotoGP-overwinning in debuutjaar

Brad Binder pakt in Tsjechië zijn eerste MotoGP-overwinning - AFP

Brad Binder heeft de Grand Prix van Tsjechië op zijn naam geschreven. Voor de Zuid-Afrikaanse coureur is het zijn eerste overwinning in de MotoGP-klasse. Het is voor de 24-jarige Binder zijn eerste seizoen in de hoogste klasse van de motorsport. De laatste coureur die in zijn debuutjaar in de MotoGP-klasse een Grand Prix won, was Marc Márquez, die inmiddels zes keer wereldkampioen is in de MotoGP. Franco Morbidelli pakte na een sterke start de kop en had na een halve ronde al een grote voorsprong op de rest van het veld. Ook Fabio Quartararo, de winnaar van de eerste twee GP's van het seizoen, was goed weg, maar kon de aanval van de Italiaan niet pareren. Inhaalacties Binder zette de achtervolging in en kwam na een aantal knappe inhaalacties op de tweede plek. Morbidelli voelde de hete adem van Binder en kon niet voorkomen dat hij de koppositie overnam. Binder haalde de Italiaan niet alleen in, hij sloeg ook direct een groot gat. Morbidelli kwam in de resterende rondes niet meer in de buurt van de leidende positie en eindigde de Grand Prix als tweede, voor Johann Zarco. Leider in het WK-klassement Quartararo kon de verwachtingen in Brno niet waarmaken. De Fransman moest genoegen nemen met de zevende plek. Márquez nog in lappenmand De MotoGP-race ging voor het tweede weekeinde op rij van start zonder regerend wereldkampioen Márquez. De gebroken rechterarm die hij tijdens de eerste race van het seizoen opliep, blijft hem parten spelen. De Spaanse coureur is afgelopen maandag weer geopereerd omdat de titaniumplaat in zijn arm voor irritaties zorgde.

Eerste coronageval in MotoGP De MotoGP heeft zijn eerste coronageval te pakken. Een medewerker van Dorna Sports, het bedrijf dat de commerciële rechten van de koningsklasse van de motorsport bezig, testte positief op het coronavirus. De betreffende persoon werd direct geïsoleerd in zijn hotelkamer. Bij de twee Grands Prix waarmee het MotoGP-seizoen afgelopen maand in Spanje begon en bij dit raceweekeinde in Tsjechië zijn ruim 5.500 coronatests uitgevoerd. Op de medewerker van Dorna na waren die allemaal negatief.

In de Moto2-klasse stond er geen maat op Enea Bastianini, die van start tot finish aan de leiding ging. Bo Bendsneyder eindigde teleurstellend als achttiende. De overwinning in de GP van Tsjechië betekende voor de 22-jarige Bastianini de tweede zege op rij. Sam Lowes kwam een halve seconde later als tweede over de finish en pakte zijn eerste podiumplek in vier jaar. Joe Roberts finishte als derde en stond voor het eerst in zijn carrière op het podium in de Moto2-klasse. Hij is daarmee de eerste Amerikaanse rijder op het podium in de tweede klasse sinds John Kocinski in 1993.

Bo Bendsneyder eindigt de GP van Tsjechië als achttiende - EPA