Gokverslaafde bewindvoerder verdacht van stelen 300.000 euro van cliënten

Een voormalig bewindvoerder uit Bunde in Limburg staat vandaag voor de rechtbank in Den Bosch. Hij wordt ervan verdacht zo'n 300.000 euro te hebben gestolen van zijn cliënten om zijn gokverslaving te bekostigen.

De zaak kwam in 2018 aan het licht, toen de verdachte zelf naar de rechtbank in Limburg stapte, die hem had benoemd als bewindvoerder in verschillende zaken. Hij werd meteen uit zijn functie gezet en de rechtbank deed aangifte. De gedupeerde cliënten kregen een andere bewindvoerder en justitie begon een onderzoek.

Door gebrek aan capaciteit bleef de zaak sindsdien liggen, tot vandaag. De zaak dient in Den Bosch om belangenverstrengeling te voorkomen. De strafeis wordt vanmiddag verwacht.

Jarenlange processen

De man uit Bunde wordt ervan verdacht geld van 178 cliënten naar zijn eigen rekening te hebben overgeboekt. De slachtoffers zaten allemaal in de schuldsanering vanwege hoge schulden. Het gaat vaak om jarenlange processen, waarbij de bewindvoerder toegang heeft tot de rekening van degene met schulden.

Het is niet de eerste Limburgse bewindvoerder die wordt verdacht van fraude, meldt 1Limburg. In 2016 deed zich een vergelijkbare situatie voor met een man uit Geleen. Die zou zichzelf met zeker 90.000 euro hebben verrijkt en ook die zaak lag lange tijd op de plank.