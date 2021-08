Fer neemt voor de tweede keer afscheid van Feyenoord en tekent bij Alanyaspor

Fer moest dit seizoen onder trainer Arne Slot genoegen nemen met een reserverol bij Feyenoord. Hij had alleen basisplaatsen in het tweeluik met FC Drita in de Conference League, maar na de komst van Gernot Trauner en Fredrik Aursnes kwam Fer nauwelijks meer aan spelen toe.

Alanyaspor, dat vorig seizoen zevende eindigde in de Turkse competitie, biedt nu uitkomst voor Fer, van wie het contract bij de Rotterdammers aan het einde van het seizoen afliep.

Tweede afscheid

Voor Fer is het de tweede keer dat hij afscheid neemt van Feyenoord. Hij speelde eerst in de jeugd bij de Rotterdammers en maakte in 2007 zijn debuut in het eerste elftal. In 2011 vertrok hij voor 5,5 miljoen euro naar FC Twente.

Na buitenlandse avonturen bij Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City keerde hij in 2019 weer terug bij Feyenoord.