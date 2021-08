Palestijnse jongen (15) doodgeschoten in Nablus

Israëlische militairen hebben op de Westelijke Jordaanoever een 15-jarige Palestijnse jongen doodgeschoten. Hij werd in zijn hoofd geraakt bij een beschieting in een vluchtelingenkamp in Nablus, zeggen de Palestijnse autoriteiten.

Volgens het Israëlische leger hebben de militairen in het kamp een verdachte van terroristische activiteiten opgepakt. Daarna zouden ze van verschillende kanten zijn belaagd. Er werden onder meer stenen naar de militairen gegooid.

Toen de Israëliërs in het nauw kwamen, schoten ze op de Palestijnen. Daarbij werd de 15-jarige jongen geraakt. Aan Israëlische zijde vielen geen slachtoffers, zegt het leger.

Aanval met brandballonnen

Ook in de Gazastrook was het onrustig. Hamas liet ondanks vergeldingsacties van Israël wederom brandballonnen op om branden te stichten in Israël. Het is niet duidelijk of die ballonnen ook daadwerkelijk schade hebben veroorzaakt.

Vervolgens viel de Israëlische luchtmacht stellingen op de Gazastrook aan. Bij die aanval werd onder meer een wapenfabriek verwoest.

Afgelopen weekend werden ook al doelen van Hamas in de Gazastrook gebombardeerd. Dat was een reactie op een gewelddadige demonstratie bij een grenspost tussen de Gazastrook en Israël, waarbij een Israëlische soldaat ernstig gewond raakte.