Kaag: alle bondgenoten hebben extra tijd nodig in Afghanistan

De leiders van de G7, zeven belangrijke industrielanden, vergaderen vandaag online over de situatie in Afghanistan. Premier Rutte heeft in verband daarmee contact gehad met de Duitse bondskanselier Merkel, schreef hij op Twitter.

"We werken tegen de klok", zei demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken vanmorgen. "Onze bondgenoten zeggen in het G7-overleg weer tegen de Amerikanen dat we echt een urgent verzoek indienen om de deadline van 31 augustus te verleggen. Er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland, het VK, Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Alle bondgenoten van de VS hebben extra tijd nodig."

Kaag vroeg de VS donderdag al om zo lang mogelijk militairen in Afghanistan te houden. "Met alles op de luchthaven en aan de poort zijn we afhankelijk van wat de Amerikanen doen", zei ze toen.

Vrijdag riep het merendeel van de NAVO-landen de VS op om zo lang mogelijk in Afghanistan te blijven om zoveel mogelijk mensen te kunnen evacueren.

800 mensen

De afgelopen dagen zijn meer dan 800 mensen naar Nederland gehaald. "We doen dat in nauwe samenwerking met met name het Verenigd Koninkrijk en de Duitsers. Alle landen hebben dezelfde ontzettende tegenslagen en moeilijkheden", zei Kaag.

Vanmorgen is op Schiphol een chartervlucht uit Kabul met 184 mensen aan boord aangekomen. Negen passagiers hadden een Nederlands paspoort. De nationaliteit van de anderen was niet bekend en evenmin of ze in Nederland blijven of doorreizen naar een ander land.