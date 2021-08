De uitzending van 24 augustus

Amerikaanse troepen langer in Kabul?

De leiders van de G7-landen komen vandaag bijeen om de situatie in Afghanistan te bespreken. De VS bewaakt het vliegveld van Kabul tot 31 augustus, maar veel westerse landen zeggen meer tijd nodig te hebben voor het evacueren van hun landgenoten en Afghaanse medewerkers. Gaat Joe Biden daar gehoor aan geven? Om 18:00 uur zet de Amerikaanse president zijn plannen voor de komende periode uiteen in een speech.

We praten met correspondenten Marieke de Vries in Washington, Sander van Hoorn in Brussel en politiek verslaggever Nynke de Zoeten in Den Haag.