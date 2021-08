Turntrainer Kiens vertrekt bij SV Pax Haarlemmermeer

"We hebben veel respect voor de goede dingen die Patrick Kiens heeft gedaan. Hij heeft veel voor de sport, de sporters en Pax gedaan", aldus Nederstigt. "Na de Spelen van Tokio was mij echter wel duidelijk dat Patrick er even genoeg van heeft."

Voorzitter John Nederstigt van Pax bevestigt het vertrek van Kiens. Ook Daymon Montaigne-Jones, de rechterhand van Kiens en in het verleden betrokken bij de begeleiding van de selectie van Jong Oranje, verlaat de turnclub. Jacky Dollee, al werkzaam bij Pax, is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor de vrouwentak.

Kiens is al jarenlang de coach van Eythora Thorsdottir, die zowel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) als Tokio (2021) heeft deelgenomen. Vorig jaar raakte hij, evenals een aantal andere toptrainers, in opspraak als gevolg van getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.

De Nederlandse turnwereld ontplofte vorig jaar zomer naar aanleiding van de bekentenis van turntrainer Gerrit Beltman over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag binnen het Nederlandse vrouwenturnen. Daarna volgde een stroom aan getuigenissen van (oud-)turnsters over het gedrag van trainers.

In december stopte turnbond KNGU de samenwerking met Kiens en diens collega Frank Louter. De twee waren als clubcoach betrokken bij de trainingen van het nationale vrouwenteam. Volgens de KNGU, die na alle commotie probeert een cultuurverandering door te voeren, was er een (te) groot verschil van inzicht over de invulling van het topsportprogramma turnen dames.

Plezier weg

Kiens heeft zijn besluit vrijdag in een mail aan de turnsters van Pax en hun ouders medegedeeld. In de mail schrijft hij dat zijn plezier in het turnen volledig weg is en dat de "KNGU mij op allerlei manieren duidelijk heeft gemaakt dat er geen plaats meer is voor mij in het Nederlandse turnen".

Kiens werd in juni door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Tegen die uitspraak ging de aanklager in beroep. Inmiddels zou de turntrainer zelf een schikking hebben getroffen. Hij wilde kennelijk niet wachten op de uitkomst van het beroep. De eis in eerste instantie was drie maanden voorwaardelijke schorsing.

Met Thorsdottir behaalde de turntrainer mooie successen. Zijn pupil werd negende op olympische meerkamp in Rio de Janeiro, de beste Nederlandse meerkampprestatie in de olympische geschiedenis. Thorsdottir veroverde ook drie medailles op Europese kampioenschappen.

Heftig

Thorsdottir spreekt van heftig nieuws. "Voor mij is het toch een einde van een tijdperk. Ik ben blij dat Patrick voor zichzelf kiest en elders gaat werken. Dat maakt hem gelukkig."

Over haar eigen toekomst: "Ik had al besloten komend halfjaar mijn studie Performing Arts voorrang te geven. Daarnaast ga ik één of twee keer per week trainen bij Jacky Dollee. Ik stop dus niet met turnen, maar eerst mijn studie en rust voor mijn enkels. Wat betreft de KNGU weet ik niet wat de toekomst brengt."

Thorsdottir gaat dus niet naar de WK, die in oktober in Japan plaatsvinden.