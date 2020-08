Verblijf Douglas bij Eagles vooralsnog van korte duur: nu op proef in Duitsland

Volgens trainer Kees van Wonderen staat de deur voor de Braziliaan met Nederlands paspoort nog steeds open. "Hij blijft van harte welkom bij Go Ahead. Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij altijd mee kan trainen en bij de groep aan kan sluiten."

Het avontuur van Douglas Franco Teixeira bij Go Ahead Eagles lijkt vooralsnog van korte duur. De verdediger, die na lange tijd terugkeerde op het veld en als proefspeler aansloot, is vertrokken uit Deventer. Hij geeft de voorkeur aan een proefperiode bij een club uit de tweede Bundesliga.

Van Wonderen: "Hij heeft ook de vrijheid als er een club komt die hem een contract of de financiële middelen kan geven. Dat heeft zich nu voorgedaan. Die wilden hem zien en keuren. Maar als dat niet doorgaat dan zal hij hopelijk weer bij ons aansluiten."

Naturalisatie

De geboren Braziliaan was een van de steunpilaren in de kampioensploeg van FC Twente in 2010. Hij liet zich naturaliseren tot Nederlander en werd opgeroepen voor Oranje, maar tot een debuut kwam het niet.

De carrière van Douglas leek ten einde na periodes bij Dinamo Moskou, Trabzonspor en Sporting Portugal. Bij de laatste club kreeg hij in 2017 een dopingschorsing van negen maanden wegens het gebruik van een plaspil.