Stappenteller Jürgen Conings geanalyseerd, lijkt snel zelfmoord te hebben gepleegd

Belgische onderzoekers hebben vastgesteld dat de in mei verdwenen militair Jürgen Conings zich kort na zijn verdwijning van het leven heeft beroofd. Dat blijkt uit de analyse van de stappenteller in zijn smartphone.

Conings verdween op 17 mei. "We weten dat zijn gsm nog zo'n 800 stappen heeft geregistreerd op 18 mei, daarna is het gestopt", zei federaal procureur Frédéric De Leeuw van het Belgische Openbaar Ministerie op de Vlaamse Radio 1. "Meer dan waarschijnlijk heeft hij zich dus van het leven beroofd in de eerste dagen na zijn verdwijning."

De exacte datum van overlijden kan niet worden vastgesteld, omdat de weersomstandigheden na zijn verdwijning steeds veranderden. Dat maakt het vaststellen van het tijdstip van overlijden moeilijk bij lichamen die in de buitenlucht hebben gelegen.

De schattingen liepen uiteen van een tot vier weken voor de vondst van zijn lichaam. Dat was op 20 juni in Nationaal Park Hoge Kempen, dicht bij de grens met de provincie Limburg.

Viroloog moest onderduiken

Conings verdween met wapens die hij had meegenomen uit een kazerne. Hij had extreemrechtse sympathieën. Voor zijn verdwijning had hij coronadeskundigen bedreigd. Viroloog Marc van Ranst moest onderduiken, omdat gevreesd werd dat Conings naar hem op zoek was.

Het lichaam van Conings werd uiteindelijk gevonden door de burgemeester van Maaseik, die bij een mountainbiketocht naar eigen zeggen plotseling een lijkgeur had geroken.