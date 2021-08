Geschokte reacties op overlijden 33-jarige darter Anderson: 'Hij zal gemist worden'

Anderson kampte met depressies. Over de doodsoorzaak is voorlopig nog niks bekend, maar op 10 augustus deelde hij nog wel een foto vanuit het ziekenhuis.

De Professional Darts Players Association bevestigde het overlijden van de nummer 45 van de wereld: "Zo verdrietig om wakker te worden met het nieuws vandaag dat Kyle Anderson is overleden, onze oprechte deelneming aan al zijn familie en vrienden. Hij zal gemist worden."

De Australische darter Kyle Anderson is op 33-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn management.

Eerder dit jaar leverde Anderson zijn PDC Tourkaart in vanwege de geboorte van zijn tweede zoon. Hij koos ervoor bij zijn gezin in Australië te blijven wonen en voorlopig alleen in eigen land wedstrijden te gooien.

Anderson deed zeven keer mee aan het WK van de PDC en is een van de negen darters in de geschiedenis van de sport die een 9-darter gooiden op het WK. In 2019 haalde hij de derde ronde, zijn beste prestatie op een WK.