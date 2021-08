Dartswereld geschokt na overlijden Anderson (33): 'Meest geliefde darter van circuit'

Anderson kampte met depressies en leed aan diabetes. Over de doodsoorzaak is voorlopig nog niks bekend, maar op 10 augustus deelde hij nog wel een foto vanuit het ziekenhuis.

Eerder dit jaar leverde Anderson zijn PDC Tourkaart in vanwege de geboorte van zijn tweede zoon. Hij koos ervoor bij zijn gezin in Australië te blijven wonen en voorlopig alleen in eigen land wedstrijden te gooien.

Anderson deed zeven keer mee aan het WK van de PDC en is een van de negen darters in de geschiedenis van de sport die een 9-darter gooiden op het WK. Hij slaagde daar in 2014 in. In 2019 haalde de Australiër de derde ronde, zijn beste prestatie op een WK.