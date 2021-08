'Nog steeds miljoenen aan edelmetaal spoorloos na overval Amsterdam'

Nog steeds is een deel van de buit van een overval op een waardetransportwagen in Amsterdam op 19 mei niet teruggevonden. NU.nl heeft het politiedossier ingezien en meldt dat het gaat om ruim 4 miljoen euro.

Eerder zei de politie ervan uit te gaan de de hele buit was teruggevonden, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Het Openbaar Ministerie geeft nog geen opheldering.

Een groep zwaarbewapende Belgische en Franse daders pleegde een overval op het waardetransport bij het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Dat ging met veel vertoon van geweld gepaard. Een dader die op de uitkijk stond schoot met een automatisch wapen in de lucht, terwijl er auto's en fietsers voorbijkwamen.

Verdachte doodgeschoten

Na het inladen van edelmetalen ter waarde van ongeveer 12 miljoen euro gingen de daders er in meerdere auto's vandoor. Twee wagens reden over de provinciale weg naar Broek in Waterland en werden achtervolgd door een groot aantal politieauto's.

In Broek in Waterland werden uiteindelijk vier verdachten in een weiland aangehouden. Een vijfde verdachte overleed ter plekke, vermoedelijk was hij geraakt door een politiekogel. Later werd nog een verdachte aangehouden.

Een groot deel van de buit werd al snel teruggevonden. Maar mogelijk is dus nog voor miljoenen euro's aan edelmetalen spoorloos.

De NOS maakte een reconstructie van de overval: