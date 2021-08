De miljarden van de Champions League: dit staat er op het spel voor PSV

Cody Gakpo - Pro Shots

Het wordt niet voor niets het miljardenbal genoemd. Ook dit seizoen verdeelt voetbalbond UEFA een duizelingwekkend bedrag onder de deelnemers aan de Champions League. De totale prijzenpot bedraagt om precies te zijn 2,032 miljard euro. Vanzelfsprekend wil PSV, dat vanavond het beslissende play-offduel met Benfica speelt, daaruit maar wat graag een graantje meepikken. Als de Eindhovenaren erin slagen om Benfica uit te schakelen, stroomt er in elk geval al zo'n dertig miljoen euro binnen. Maar bij dat bedrag houdt het zeker niet op. Een succesvol Champions League-avontuur doet de kassa's keihard rinkelen. Zo pakte Ajax in het seizoen 2018/2019, waarin de halve finales werden gehaald, in totaal ruim 78,5 miljoen euro aan prijzengeld. Rekenen met miljoenen Uit welke onderdelen bestaan de premies die door de UEFA worden uitgekeerd? En op welk bedrag kan PSV bij plaatsing voor de groepsfase precies rekenen? Pak pen en papier erbij, hier komen de ingrediënten voor de rekensom.

Het geldbedrag dat de deelnemers aan de groepsfase krijgen, bestaat uit een startpremie, een beloning voor de sportieve prestaties, een uitkering op basis van de coëfficiëntenlijst en een bedrag uit de market pool. Daarbij komen natuurlijk nog de inkomsten uit wedstrijdrecettes (zoals kaartverkoop en catering). Al ruim 15 miljoen aan startpremie De startpremie bedraagt voor alle clubs in het hoofdtoernooi 15,64 miljoen euro. Ter vergelijking: in de Europa League ligt dat bedrag met 3,63 miljoen aanzienlijk lager. In de nieuwe Europese Conference League is de startpremie 2,94 miljoen.

Natuurlijk worden goede sportieve prestaties in de groepsfase rijkelijk beloond. Per overwinning keert de UEFA 2,8 miljoen uit en een gelijkspel is nog altijd goed voor 930.000 euro. En met een beetje mazzel komt daar aan het eind van de groepsfase nog wat geld bij. Bij een gelijkspel houdt de UEFA namelijk geld over (in plaats van 2,8 miljoen voor een winnaar hoeft er 'maar' 930.000 euro per club te worden betaald). Die bedragen worden bij elkaar opgeteld en nog eens verdeeld over de deelnemende clubs, naar rato van het aantal overwinningen in de groepsfase. Plaats 21 of 22 Verder is er in totaal 600 miljoen euro beschikbaar via de coëfficiëntenranking. De UEFA kijkt hierbij naar de Europese prestaties van de 32 deelnemende clubs in de afgelopen tien jaar. Hoe hoger de plek op de lijst, hoe meer geld. Als PSV zich plaatst voor de Champions League, zal het op de coëfficiëntenlijst waarschijnlijk de 22e plaats innemen. Als Sjachtar Donetsk in de play-offs sneuvelt, schuift PSV zelfs nog een plekje op. De Oekraïners verdedigen woensdagavond tegen AS Monaco een 1-0 voorsprong uit het heenduel.

Het wordt een spannende avond voor financieel directeur Peter Fossen (links) en algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV - ANP

De club op plaats 32 op de coëfficiëntenlijst incasseert een bedrag van 1,137 miljoen euro. Elke plek hoger op de ranking levert steeds nog eens datzelfde bedrag op. Kortom, PSV mag bij kwalificatie 12,507 miljoen (22e plaats) of zelfs 13,644 miljoen (21e plaats) bijschrijven. TV-zenders betalen mee De rekenmachine kan nog niet uit, want ook in de zogenaamde market pool zit nog een flinke smak geld. De market pool bestaat uit de bedragen die door tv-zenders zijn betaald voor de uitzendrechten van de Champions League. In totaal gaat het om 300 miljoen euro. De Nederlandse deelnemers hebben recht op de betalingen door de Nederlandse uitzendgemachtigden. Hoeveel dit voor Ajax - en mogelijk PSV - op zal leveren, is nog niet duidelijk. Het is deels afhankelijk van het aantal wedstrijden dat de clubs dit seizoen in de Champions League gaan spelen. Ter indicatie: in het seizoen 2019/2020 incasseerde Ajax, dat destijds de enige Nederlandse deelnemer aan het miljardenbal was, uit de market pool nog ruim 1,8 miljoen euro.

Cody Gakpo viert zijn treffer tegen Benfica - AFP