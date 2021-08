Roglic imponeert in Vuelta, maar: 'Het grootste gevaar is overmoedig worden'

Maar zo simpel is het natuurlijk niet, benadrukt Addy Engels, ploegleider van Jumbo-Visma. "Het grootste gevaar is overmoedig worden. De zege is pas binnen als de laatste kilometer gereden is."

Of zoals commentator Joris van den Berg zei na het imposante optreden van de Sloveen in de zware bergrit van zondag: "De Ronde van Spanje is een wedstrijd van drie weken, en aan het einde wint Primoz Roglic."

Wie voor de Ronde van Spanje had gezegd dat Primoz Roglic na de eerste week in de rode leiderstrui zou rijden, had op instemmend geknik kunnen rekenen. De Vuelta-winnaar van 2019 en 2020 was bij voorbaat de absolute favoriet en maakt de verwachtingen vooralsnog helemaal waar.

Roglic en Jumbo-Visma beseffen dat er in twee weken nog heel veel mis kan gaan, maar het gaat niet tussen de oren zitten, aldus Engels. "Je bent je bewust van het gevaar. Maar het grootste gevaar is denken dat het op een gegeven moment allemaal vanzelf gaat."

"We hebben ook meegemaakt dat een ronde aan het einde verloren kan worden", verwijst Engels naar de dramatische ontknoping van de Tour de France van 2020, toen Roglic in de afsluitende tijdrit de gele trui verloor aan zijn ontketende landgenoot Tadej Pogacar. "En twee jaar geleden, toen Primoz zijn eerste Vuelta won, hing het in de laatste week ook een paar keer aan een zijden draadje."

"Of het nu een zware bergrit is of een op papier makkelijkere rit: het is elke seconde 100 procent focus, van start tot finish, iedere dag opnieuw. Dat weten we heel goed. En het is natuurlijk ook een paar keer goed afgelopen, dat weten we inmiddels ook."

Met beide benen op de grond

Hoe Roglic er zelf tegenaan kijkt, dat weet alleen Roglic zelf. De olympisch kampioen op de tijdrit staat niet bekend als een open boek en vertelt in interviews vaak niet meer dan dat de benen goed waren, de ploeg sterk was en dat we het vooral van dag tot dag moeten bekijken.

"In principe merk ik het niet heel erg aan hem, niet meer dan daarvoor", zegt Engels. "Hij is altijd iemand die met beide benen op de grond staat en hij is de laatste die denkt dat iets binnen is als het nog niet is afgelopen. En dat is precies hoe je erin moet staan."