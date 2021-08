De Paralympische Spelen gaan beginnen: 'Vrijwel iedereen is medaillekandidaat'

In totaal nemen 73 Nederlandse atleten deel, een kleinere groep dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Toen keerde de paralympische ploeg met een recordaantal van 62 medailles - 17 keer goud, 19 keer zilver en 26 keer brons - terug uit Brazilië.

"Mensen verwachten we dat we goud gaan halen, wij weten dat het kan en dat we het allemaal heel graag willen", zegt Bo Kramer.

Daar is het woord al: verwachtingen. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters, voor wie de paralympische medaille de laatst ontbrekende prijs is, voelen die druk op hun schouders.

Paralympische Spelen live bij de NOS

