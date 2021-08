Rietdekkers schrikken van prijsexplosie: 'Het vervoer is onbetaalbaar geworden'

De rietmarkt heeft te maken met gigantische prijsstijgingen. Jarenlang gebeurde er niks in de sector, behoudens de jaarlijkse prijsverhoging van een paar procent, nu moeten de 340 rietdekkersbedrijven in ons land hun offertes verhogen.

Zo'n 70 procent van het riet dat hier wordt verwerkt, komt namelijk uit China. Riethandelaar Peter van Wincoop uit Putten: "In no time is het containervervoer van riet onbetaalbaar geworden. Ooit was de prijs 1300 dollar per container, nu is dat 18.000 dollar. Extreem gewoon."

Die prijsexplosie zorgde eerder dit jaar ook voor minder toevoer van riet. Een paar maanden kwam de aanvoer zelfs stil te liggen, waardoor sommige rietdekkers met een tekort werden geconfronteerd. Wachttijden voor klanten liepen op en sommige klanten kregen - door het duurdere vervoer - een herziene, hogere offerte. "Daar zijn de mensen dan niet zo blij mee", erkent Wijnand Koopman van rietdekkersbedrijf Van Dijk uit Putten. "Maar ja, die hogere kosten moet je wel doorberekenen."

Riet populairder

Wat het allemaal ook niet eenvoudig maakt is dat riet de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. De vraag naar rieten daken neemt toe, zegt de branche zelf. "Het is duurzaam, in de warme zomer houdt het de warmte buiten en in de winter blijft de kou buiten", aldus Koopman.