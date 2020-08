Foutloze Coldenhoff wint GP van Letland bij herstart MXGP-seizoen

Coldenhoff kende in de tweede manche een uitstekende start en profiteerde van een flinke valpartij, waardoor onder meer Jeffrey Herlings meteen op achterstand kwam. Na de val in de eerste bocht begon Herlings aan een inhaalrace. Hij eindigde uiteindelijk in beide manches als vierde.

Glenn Coldenhoff heeft bij de herstart van het MXGP-seizoen de GP van Letland gewonnen. De 29-jarige motorcrosser boekte de vierde MXGP-zege in zijn carrière dankzij winst in de tweede manche en de tweede plaats in de eerste race.

Omdat Herlings de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser voor zich wist te houden (Gajser won de eerste manche, maar kwam in de tweede manche met nog zes minuten te gaan ten val), blijft hij aan de leiding in het klassement. Coldenhoff staat nu derde in de WK-stand.

In de eerste twee GP's van het seizoen (in Groot-Brittannië en Valkenswaard) won Herlings bij beide wedstrijden een manche. De GP van Letland is de eerste wedstrijd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Sinds 8 maart kwamen de motorcrossers niet meer in actie in de MXGP.