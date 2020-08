Coldenhoff tweede, Herlings vierde in eerste manche bij herstart MXGP

Jeffrey Herlings, de andere Nederlandse motorcrosser in de MXGP, eindigde net naast het podium: hij werd vierde in de eerste race.

Glenn Coldenhoff is bij de herstart van het MXGP-seizoen als tweede geëindigd in de eerste manche van de GP van Letland. De 29-jarige motorcrosser moest de zege aan de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser laten.

Hoewel Herlings als vierde eindigde in de eerste manche, behoudt hij wel de leidende positie in het klassement. In de eerste twee GP's van het seizoen (in Groot-Brittannië en Valkenswaard) won hij bij beide wedstrijden een manche.

De GP van Letland is de eerste wedstrijd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Sinds 8 maart kwamen de motorcrossers niet meer in actie in de MXGP.