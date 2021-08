Kersvers clubtopscorer Antonio schiet West Ham United naar koppositie

Het werd de avond van aanvaller Michail Antonio. Met twee doelpunten in de laatste tien minuten bracht hij zijn totaal aantal voor de Londense club op 49. Hiermee brak hij het clubrecord van de Italiaan Paolo Di Canio, die tussen 1999 en 2003 47 doelpunten maakte in de Premier League.

West Ham United is na twee speelrondes in de Premier League koploper. De Londense formatie won met klinkende cijfers van Leicester City, dat het duel eindigde met tien man. Het werd 4-1.

West Ham was in de eerste helft via Pablo Fornals op 1-0 gekomen. En na de rode kaart van Ayoze Perez, die na ingrijpen van de VAR van het veld werd gestuurd, werd het makkelijker voor The Hammers.

Said Benrahma tekende kort na rust voor de 2-0. Leicester mocht na de aansluitingstreffer van Youri Tielemans heel even hopen op een gelijkspel, maar Antonio maakte daar met twee goals een einde aan.

West Ham had in de eerste wedstrijd met 4-2 van Newcastle United gewonnen. Dankzij het doelsaldo klom de Londense ploeg naar de eerste plek. Ook Chelsea, Liverpool, Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur staan na twee duels op zes punten.